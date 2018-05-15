Житель Китая не заметил, как заплатил $23 тыс. за два пирожка

Чжэнчжоу, Китай, , 08:17 — REGNUM В Китае мужчина случайно заплатил 147 тыс. юаней (более $23 тыс.) за два пирожка, введя пинкод вместо цены, сообщают пользователи китайской соцсети Weibo.

Инцидент произошел в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Для оплаты покупки в одном из уличных ларьков мужчина воспользовался системой электронных платежей Alipay.

Либо из-за сбоя, либо из-за введения шестизначного пароля вместо цены мужчина заплатил с карты 147 тысяч юаней (более $23 тыс.) за два пирожка с мясом или овощами, которые стоят в среднем от 1,5 до 5 юаней.

Причем мужчина сам не заметил, что с его счета списалась крупная сумма. Ошибку заметил продавец ларька по фамилии Хэ, у которого не сошелся месячный отчет по выручке.

Продавец предположил, что кто-то ошибся, и сообщил об этом руководству. Средства попытались вернуть покупателю, который даже не предпринимал попыток связаться с владельцами ларька.

Руководство же обратилось в СМИ, чтобы найти покупателя, а позже с ним связались сотрудники компании Alipay. Когда мужчине сообщили об ошибке, он не поверил и решил, что это розыгрыш.

Деньги мужчина получил в местном полицейском участке. Продавец ларька за свою честность получил премию в 5 тыс. юаней (около $800).