Памятник «голодомору» сожгли неизвестные в Киевской области

Обухов, Украина, , 08:19 — REGNUM В Киевской области неизвестные уничтожили 14 мая часть мемориала жертвам «голодомора», сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, мемориал расположен в Обухове. Ночью 14 мая неизвестные подожгли деревянную мельницу, входящую в мемориальный комплекс. Сооружение почти полностью сгорела.

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Напомним, так называемый «голодомор» или голод 1932−1933 годов — миф, активно распространяемый в среде украинских «патриотов» и радикалов. В 1932—1933 годах СССР охватили неурожаи, которые вкупе с неудачными решениями советского руководства привели к трагическим последствиям. Однако нынешние власти с маниакальной уверенностью заявляют, что события прошедших лет — это «геноцид украинцев».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот. С тех пор украинская власть стала насаждать русофобию в стране, а также делать антироссийские заявления на мировой арене.

Это происходит на фоне восхваления на Украине бандеровцев и прочих националистов-карателей, которые убивали во времена Великой Отечественной войны десятки тысяч людей. В результате русофобия и почитание украинских коллаборационистов стали официальной позицией украинского правительства.

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