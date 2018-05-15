Вопреки документам: в Перми закрыли торговый центр

Пермь, , 07:45 — REGNUM В Перми приостановлена деятельность торгового центра «Бирюса». В шестиэтажном здании находится несколько десятков торговых точек, при этом в соответствии с документами оно не предназначено для осуществления торговой деятельности. В торговом центре выявлено более 100 нарушений требований пожарной безопасности, угрожающих жизни и здоровью людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

Документы о приостановлении деятельности торгового центра, поступившие приставам из суда, подлежали немедленному исполнению. 14 мая всех посетителей и персонал представители УФССП попросили покинуть торговый комплекс, после чего опустевшее здание было опечатано.

По данным службы судебных приставов, ранее в шестиэтажном здании находился дом быта и цеха по пошиву одежды. Согласно документам у объекта техническое назначение и он не рассчитан на большое скопление людей. Однако здание было перепрофилировано в торговый центр. А здесь уже действуют иные требования пожарной безопасности.

Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после кемеровского пожара в ТЦ «Зимняя вишня» (25 марта 2018 года в Кемерове погибли 60 человек) в России прошли тотальные проверки торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. В Перми прокуратура и управление МЧС обследовали 680 объектов с массовым пребыванием людей. Выявлено свыше 4 тысяч нарушений норм и правил пожарной безопасности. Приостановлена деятельность восьми развлекательных и торговых заведений.

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