Горение химикатов в Казани: вред здоровью зависит от концентрации

Казань, , 23:06 — REGNUM В Московском районе Казани утром 14 мая произошло «горение емкости». Площадь возгорания составила около 100 кв. метров, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по Татарии.

Через час после поступления сообщения о возгорании спасателям удалось ликвидировать открытое горение, полностью пожар был ликвидирован еще через шесть минут.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 110 человек, 32 единицы техники.

Горели 25 цистерн с ацетоном, толуолом и изобутанолом — вещества для производства краски, сообщает «Реальное время». В цистернах находилось около 100 тонн веществ. При пожаре пострадал сотрудник предприятия, он госпитализирован с ожогами голеней и спины в Республиканскую клиническую больницу.

На момент прибытия спасателей происходило открытое горение, факельные взрывы, розлив легковоспламеняющихся жидкостей из резервуаров. Пожару была присвоена IV степень.

Горела территория бывшего завода ЖБИ-4, площади сдавались частному предприятию по производству красок.

Замглавы МЧС республики Рафаиль Мотыгуллин отметил, что причины возгорания будут установлены после проведения необходимых процедур дознания.

«Наверняка это нарушение технологического процесса, или растекание, или неосторожное обращение с огнем. Все версии будут прорабатываться. Предприятие занималось производством краски, в обращении находился ацетон, порядка 100 тонн, толуол и изобутанол. Всего порядка 300 кубов легковоспламеняющейся жидкости и химии. Проблема с водой есть на территории завода ЖБИ. Всего лишь две емкости объемом 20 кубов каждая», — рассказал Мотыгуллин.

По мнению экспертов, процессы горения химикатов, которые происходят не в специальных установках, сопряжены с выбросами веществ в атмосферу.

«В отличие от сжигания в специально предусмотренных печах, где для отвода загрязняющих веществ строят высокие трубы, которые способствуют рассеиванию вредных веществ, здесь выбросы имеют малую высоту над землей, что оказывает воздействие на людей. Не исключено, что такие условия сгорания не обеспечивали полного окисления, в результате перечень веществ, который попадает в атмосферу, может быть достаточно большой», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории прикладной экологии Института проблем экологии и недропользования АН РТ Артур Шагидуллин.

При этом он уточнил, что соединения толуола, ацетона, изобутанола токсичны сами по себе, а в результате горения образуются новые вещества. Однако эксперт полагает, что возгорание произошло на фоне западного ветра 2,8 метра в секунду, это является относительно благоприятными условиями, в случае штиля было бы хуже.

«При горении в том числе образуются канцерогенные вещества, которые в длительной перспективе могут накапливаться в организме и оказывать воздействие. Степень воздействия будет зависеть от наблюдающихся концентраций», — считает Шагидуллин.

«На самом деле, это, конечно, токсичные вещества, к хранению, использованию которых предъявляются определенные требования. Они вредные и опасные, это очевидно. Пожар на таких складах — всегда большая опасность», — констатировала руководитель Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская. Она добавила, что выделяемые в результате сгорания химикатов вещества могут оказывать влияние на органы дыхания, кровь.

В настоящее время минэкологии республики ведет административное расследование по факту несоблюдения экологических требований при эксплуатации зданий. Также устанавливаются владелец и арендатор площадей бывшего завода, который не работает с 2007 года.