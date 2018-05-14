Пожар в подмосковном ТЦ «Интерьер Plaza» ликвидирован

Дзержинск, Московская область, , 21:10 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в гипермаркете мебели «Интерьер Plaza» в подмосковном городе Дзержинском, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как уточняется, сообщение о возгорании поступило около 18:20 мск. В течение 45 минут прибывшим пожарным удалось локализовать пожар на площади 30 квадратных метров. К 19:15 открытое горение в здании было ликвидировано.

По данным МЧС, ещё до прибытия пожарных подразделений в здании была произведена эвакуация персонала и посетителей. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

К борьбе с огнём было привлечено 67 человек и 20 единиц техники.

Напомним, пожар произошёл на девятом этаже здания ТЦ «Интерьер Plaza», расположенного на улице Энергетиков в Дзержинске.

По предварительным данным, в помещении загорелись коробки с люстрами. Причины возгорания в настоящее время выясняются.

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