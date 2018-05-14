Вторник, 15 Мая 2018 года
01:00:42 МСК

Пожар в подмосковном ТЦ «Интерьер Plaza» ликвидирован

Происшествия

В результате пожара никто не пострадал

Дзержинск, Московская область, 14 мая 2018, 21:10 — REGNUM  Пожарные ликвидировали возгорание в гипермаркете мебели «Интерьер Plaza» в подмосковном городе Дзержинском, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как уточняется, сообщение о возгорании поступило около 18:20 мск. В течение 45 минут прибывшим пожарным удалось локализовать пожар на площади 30 квадратных метров. К 19:15 открытое горение в здании было ликвидировано.

По данным МЧС, ещё до прибытия пожарных подразделений в здании была произведена эвакуация персонала и посетителей. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

К борьбе с огнём было привлечено 67 человек и 20 единиц техники.

Напомним, пожар произошёл на девятом этаже здания ТЦ «Интерьер Plaza», расположенного на улице Энергетиков в Дзержинске.

По предварительным данным, в помещении загорелись коробки с люстрами. Причины возгорания в настоящее время выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В подмосковном Дзержинском горит торговый центр «Интерьер Plaza»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить