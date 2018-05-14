Суд может продлить арест экс-вице-спикера Нижегородского парламента 16 мая

Нижний Новгород, , 20:23 — REGNUM Нижегородский областной суд отложил рассмотрение вопроса продления ареста в отношении экс-вице-спикера Нижегородского парламента и бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина на 16 мая. Один из адвокатов попросил отложить рассмотрение дела, поскольку не успел ознакомиться с его материалами — увесистое дело насчитывает около 700 листов.

Защита настаивает на том, что не все адвокаты «по объективным причинам» смогли ознакомиться с материалами и согласовать с Сорокиным позицию защиты, сообщает nn.ru.

При этом сам обвиняемый уточнил, что также не смог прочитать свое дело.

Кроме того, на заседании присутствовали только четверо адвокатов из семи.

«У вас 7 адвокатов. Они вам все нужны?», — поинтересовался судья у Сорокина.

«Я хочу, чтобы они все как минимум ознакомились с материалами дела. А так получается, что пришли только те адвокаты, которые газеты читают», — ответил экс вице-спикер.

Таким образом, рассмотрение ходатайства следователя о продлении в отношении Сорокина меры пресечения в виде содержания под стражей отложено до 16 мая.

По данным издания, Сорокина пришли поддержать около 20 человек, которым он, удаляясь, помахал рукой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Нижегородского заксобрания Олег Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году Мингосимуществом области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

В марте Олег Сорокин вслед за своим сыном Никитой Сорокиным сложил полномочия депутата Законодательного собрания.

В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении еще одного бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)

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