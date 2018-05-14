В подмосковном Дзержинском горит торговый центр «Интерьер Plaza»

Дзержинск, Московская область, , 19:53 — REGNUM В гипермаркете мебели «Интерьер Plaza» в подмосковном городе Дзержинском произошёл пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В управлении МЧС России по Центральному федеральному округу подтвердили информацию о возгорании в административном здании в Дзержинском, расположенном по адресу: улица Энергетиков, 14а.

По данным МЧС, на девятом этаже здания загорелись коробки с люстрами. В настоящее время проводится тушение пожара.

Уточняется, что в момент возникновения задымления в здании находился только охранник, пострадавших в результате пожара нет.

По данным управления МЧС по Московской области, к борьбе с огнём привлечены 15 человек и четыре единицы техники.

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