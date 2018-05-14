Водитель в Татарии сбил женщину с ребенком и протаранил 10 машин

Набережные Челны, Татария, , 19:36 — REGNUM Водитель на автомобиле Hyundai Creta, двигаясь между домами по бульвару Кул Гали в Набережных Челнах, не выбрал безопасную скорость движения, сбил женщину с ребенком и повредил 10 машин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Татарии.

По данным ведомства, женщина отделалась ушибами, медицинская помощь была ей оказана на месте происшествия. Ребенок не пострадал.

Водитель после совершенных ДТП попытался скрыться, но был задержан местными жителями. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по по ст. 12.26.1 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и 12.27.2 («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся») КоАП РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В то же время в сети появился видеоролик и происшествия, и дальнейшего задержания водителя. По словам очевидцев, нарушитель был пьян.