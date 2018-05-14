Одесский судья отказался судить гражданина за демонстрацию советского флага

Одесса, Украина, , 12:05 — REGNUM Одесский судья Дмитрий Передерко взял самоотвод по делу жителя Одессы, которого нужно было судить за «пропаганду тоталитарного режима», сообщает 14 мая «Страна.ua».

Согласно сообщению, 9 мая правоохранители задержали жителя Одессы, который установил на автомобиль желтый флаг с изображением ордена Отечественной войны: серпа и молота на фоне красной звезды. Полиция возбудила против гражданина уголовное дело за «пропаганду коммунистического тоталитарного режима», максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

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Однако судья, назначенный рассматривать данное дело, отказался работать и взял самоотвод. Передерко заявил, что сам является внуком солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны, и судить человека за флаг с орденом Отечественной войны не будет.

«В связи с воспитанием меня в духе … уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной (Второй мировой) войны … считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства», — написал Передерко.

Напомним, на Украине принят в 2015 году «декоммунизационный пакет» законов, направленный на стирание памяти об СССР и Великой Отечественной войне у украинского народа.

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