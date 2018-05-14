В Кемерово назначены публичные слушания по изменению участка «Зимней вишни»

Кемерово, , 11:12 — REGNUM В Кемерово назначена дата публичных слушаний об изменении планировки земельного участка, на котором было расположено здание сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня». Слушания пройдут 4 июня в зале заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города. Информация размещена на портале обеспечения градостроительной деятельности муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить публичные слушания по проекту планировки и внесению изменений в проект межевания территории микрорайона № 21 Заводского района города Кемерово», — говорится в анонсе мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте администрации города Кемерово прошло онлайн-голосование — что должно появиться на месте сгоревшего ТРЦ. 74% проголосовавших считают, что на месте «Зимней вишни» следует построить памятный сквер, ещё 9% высказались в пользу часовни, а 5% — в пользу памятника. Свои варианты предложили 11% принявших участие в опросе. Всего проголосовали 6 693 человека.

Напомним, что в СКР сообщили, что расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово потребовало проведения сложных исследований и что по делу будет проведён ряд дополнительных экспертиз, также устанавливаются все чиновники, причастные к трагическому событию.

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Пока что обвинения предъявлены восьми фигурантам: техдиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгию Соболеву; управляющей торговым центром Надежде Судденок; гендиректору Юлии Богдановой; начальнику инспекции Госстройнадзора области Танзилии Комковой; главе компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко; сотруднику этой же компании Александру Никитину; сотруднику частного охранного предприятия (ЧОП) Сергею Антюшину и начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унёсший жизни 60 человек, начался днём 25 марта.

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После кемеровской трагедии МЧС РФ и прокуратура начали масштабные проверки всех торгово-развлекательных центров и мест массового скопления и проживания людей. Практически в каждом из них нашлись нарушения правил противопожарной безопасности.

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