Четыре человека пострадали при столкновении двух автобусов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Четыре пассажира пострадали при столкновении маршрутного автобуса ПАЗ с автобусом НефАЗ в Калининском районе Санкт-Петербурга утром 14 мая.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном Управлении ГИБДД, дорожная авария произошла около 9:40 у дома №41 по проспекту Науки. Маршруткой ПАЗ №К-193 управлял мужчина 1993 года рождения. Он совершил столкновение с автобусом НефАЗ под управление мужчины 1979 года рождения.

«В результате ДТП в автобусе ПАЗ пострадали два мужчины и две женщины, все четверо в лёгком состоянии. По данному факту проводится проверка», — отметили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось, в марте текущего года пять пассажиров автобуса ПАЗ, в том числе один ребенок, пострадали в результате наезда на автобус грузового автомобиля Volvo в Тосненском районе Ленобласти. Ранее, в феврале, четыре пассажира маршрутного автобуса ПАЗ были госпитализированы после ДТП с участием грузового автомобиля MAN в Выборгском районе Санкт-Петербурга.