Новое заседание суда по делу Гайзера после смерти одного из обвиняемых

14 мая в Замоскворецком суде Москвы проходит очередное заседание по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников, образовавших ОПС (организованное преступное сообщество), которое действовало в Москве и Коми — заместителя Гайзера Алексея Чернова, председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего сенатора Владимира Торлопова, руководителя регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игоря Кудинова, экс-руководителя Сыктывкарским лесопильно-деревоперерабатывающим комбинатом Валерия Веселова и ряда других. Руководителем ОПС следствие считает бывшего зампреда правления ГК «Ренова» Александра Зарубина, который в настоящее время скрывается предположительно в Великобритании.

Среди главных эпизодов деятельности ОПС — вывод средств из «Птицефабрики Зеленецкой» передачей 95% её акций ООО «Метлизинг», а также незаконное присвоение 67 млн рублей на сделках «Фонда поддержки инвестиционных проектов». Ранее 8 мая суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и к штрафу 2 млн рублей одного из главных свидетелей по делу Демьяна Москвина, который пошёл на сделку со следствием и рассказал о схемах финансирования и ведении отчётности предполагаемой ОПС.

Между тем, предыдущее заседание было отложено в связи со смертью одного из обвиняемых — Алексея Соколова, который когда-то являлся доверенным лицом бывшего зампредседателя правительства Коми Константина Ромаданова. Соколов был сбит машиной 7 мая в Новороссийске, когда ехал на скутере. До начала заседания адвокаты и основные фигуранты дела активно обсуждали гибель Соколова и, в частности, работу его адвоката Алексея Дударька, который прежде защищал руководителя «Метлизинга» Антона Фаерштейна, который умер в СИЗО в 2016 году.

Читайте также: В деле Гайзера новые обстоятельства: очередное заседание суда