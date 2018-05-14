В Новой Москве четверо в масках отобрали у водителя 850 тыс. рублей

Москва, , 10:32 — REGNUM В Новомосковском административном округе столицы четверо неизвестных украли у водителя сумку с 850 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 13 мая в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова.

Четверо неизвестных на автомобиле Daewoo Espero преградили дорогу Kia Cerato, разбили стекло и, угрожая пострадавшему похожим на пистолет предметом, забрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов спустя час обнаружили брошенный автомобиль на той же улице.

По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами возле торгового центра «Дубровка» на юго-востоке Москвы. Общий ущерб составил более 58 млн рублей.

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