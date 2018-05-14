«Полмира не может поставить на ноги»: в Тюмени судят врачей частной клиники

Тюмень, , 10:30 — REGNUM В Тюмени два года расследовалось уголовное дело по факту причинения медиками тяжкого вреда шестилетнему мальчику. Были проведены многочисленные экспертизы, в том числе специалистами из других городов России, чтобы собрать доказательства против двух врачей частной клиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По версии следствия, 19 июня 2016 года в Тюмени врачи частного медицинского центра проводили плановую операцию по удалению нёбных миндалин (тонзиллэктомия) шестилетнему ребёнку. Родители пошли на поводу рекомендациям врачей. Причём ранее в этой частной клинике мальчику успешно удалили аденоиды. Но после наркоза ребёнок впал в кому.

Уже как два года мальчик не может самостоятельно принимать пищу, не ходит, не говорит. «Постаноксическая энцефалопатия тяжелой степени. Вегетативное состояние», — поставили после обычной операции по удалению миндалин мальчику неутешительный диагноз.

Родители продали квартиру, обращались в фонды, а также за помощью в интернете. Ребёнка не могут вылечить ни в России, ни в Израиле, ни в Германии. Сейчас мальчик находится на реабилитации в Китае, но явного прогресса, по словам родителей, в состоянии их сына мало.

СКР возбудил уголовное дело осенью 2016 года в отношении оториноларинголога и анестезиолога-реаниматолога частной клиники. Через два года дело передали в Ленинский районный суд. Анестезиолог обвиняется по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Оториноларингологу предъявлено обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Полмира объездили, чтобы поставили сына на ноги. Все специалисты, которые видели моего сына в России и за рубежом говорят, что причиной его состояния стала остановка сердца на три минуты при наркозе. При мгновенной помощи этого можно было избежать, считают другие медики», — сообщила телеканалу «Тюменское время» мать пострадавшего ребёнка.

Как ранее отмечалось в местных СМИ, директор частной клиники предлагал родителям мальчика компенсировать… стоимость операции. Тем временем на восстановление ребёнка затрачено более семи миллионов рублей. Родители собираются добиться через суд от медицинского учреждения компенсации материального и морального вреда, нанесённого мальчику, который пришёл в клинику на своих двоих и до сих пор привязан к койке и к инвалидному креслу.

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