В Свердловской области асбестовский «Водоканал» оштрафован за «мутную воду»

Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В Свердловской области внеплановая проверка в отношении водоснабжающей организации АО «Водоканал» города Асбеста закончилась привлечением предприятия и его руководства к административной ответственности. «Водоканалу» предстоит заплатить крупный штраф и устранить причины и условия, из-за которых подаваемая в дома вода не имеет надлежащего качества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в питьевой воде, подаваемой населению в городе Асбесте, содержание железа, кремния, жесткость, мутность превышали гигиенические нормативы почти в два раза, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.

Также были выявлены факты незащищенности водопроводных сооружений: отсутствие ограждения скважин, наличие возможности доступа посторонних лиц к водопроводным сооружениям.

«В марте-апреле 2018 года по выявленным нарушениям юридическое и должностное лица были привлечены к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4, 6.5, ч.2 ст.8.42 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 367 000 рублей. Вынесено представление «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители города жаловались на качество питьевой воды, которая поступает в дома. Более того в ходе проверки было установлено наличие ротавируса в воде, который мог стать причиной эпидемиологического неблагополучия в Асбесте.

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В начале февраля 2018 года в районе дома № 25 по улице им. А.П. Ладыженского и вовсе произошла крупная коммунальная авария, из-за которой несколько домов и социальных объектов сутки оставались без водоснабжения.

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Однако и после того как дали воду, она была бурого цвета и абсолютна непригодна для употребления в пищу. В итоге школы в районе аварии были переведены в особый режим работы, а к домам была организована доставка питьевой воды водовозами. Сами жители утверждают, что и до аварии качество воды оставляло желать лучшего, а связано это с сильной изношенностью сетей и очистных сооружений.

Напомним, что по данным председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Валентина Лаппо, 15% очистных сооружений требуют срочной реконструкции, ведь большинство из них построены ещё в 60-х, 80-х годах прошлого столетия.

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