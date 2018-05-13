Теракт в Париже: выходец из Чечни стал гражданином Франции в 2010 году

Париж, , 14:17 — REGNUM Выходец из Чечни, совершивший нападение на случайных прохожих в Париже вечером 12 мая, получил гражданство Франции в 2010 году. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает телеканал France 2.

Сообщается, что злоумышленника звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года. Гражданином Франции он стал в 2010 году.

Напомним, Азимов, вооруженный ножом, напал на случайных прохожих в центре Парижа. Он убил одного человека и ранил ещё нескольких. Очевидцы сообщают, что он был одет во всё черное и выкрикивал «Аллах акбар!»

Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала нападавшего.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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