Понедельник, 14 Мая 2018 года
12:55:39 МСК

В Барнауле автобус врезался в киоск с фруктами

Происшествия

Водитель потерял сознание за рулем

Барнаул, 7 мая 2018, 13:36 — REGNUM  После потери сознания водителем маршрутного автобуса транспортное средство врезалось в киоск с фруктами, сообщает 7 мая пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

«В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня 13:00 на улице Юрина в районе дома № 253 «Б». Автобус «Хундай Каунти» с пассажирами в салоне врезался в уличный киоск. Среди пострадавших — три девушки и один мужчина. Им оказана медицинская помощь в городской больнице №1, госпитализация не потребовалась.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее в Алейском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение автомобилей марки Toyota Carina и Renault Fluence, погибли пять человек.

Читайте также: ДТП в Алтайском крае унесло жизни пяти человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить