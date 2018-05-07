В Барнауле автобус врезался в киоск с фруктами

Барнаул, , 13:36 — REGNUM После потери сознания водителем маршрутного автобуса транспортное средство врезалось в киоск с фруктами, сообщает 7 мая пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

«В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня 13:00 на улице Юрина в районе дома № 253 «Б». Автобус «Хундай Каунти» с пассажирами в салоне врезался в уличный киоск. Среди пострадавших — три девушки и один мужчина. Им оказана медицинская помощь в городской больнице №1, госпитализация не потребовалась.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее в Алейском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение автомобилей марки Toyota Carina и Renault Fluence, погибли пять человек.

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