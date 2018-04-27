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Жива и здорова: в Алтайском крае нашли пропавшую 15-летнюю девочку

Происшествия

Девочка возвращена родителям

Барнаул, 27 апреля 2018, 08:38 — REGNUM  Пропавшая в начале апреля в Алтайском крае 15-летняя девочка найдена живой и здоровой, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«Место пребывания девочки было установлено в городе Барнауле. Она жива и здорова, в настоящее время возвращена родителям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СКР добавили, что в ходе проверки будут приняты меры профилактического характера, направленные на устранение причин и условий неоднократного ухода несовершеннолетней.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 3 апреля девочка ушла из своего дома в селе Алтайское и не вернулась. После заявления родителей следственные органы организовали проверку. Также отмечалось, что подросток выходит в социальные сети и может находиться в Барнауле.

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