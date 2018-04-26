В Алтайском крае проводится проверка после исчезновения 15-летней девочки

Барнаул, , 07:49 — REGNUM Следователи проводят доследственную проверку по факту исчезновения 15-летней девочки в Алтайском крае, сообщает 26 апреля пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, 3 апреля девочка ушла из своего дома в селе Алтайское и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. После заявления родителей следственные органы организовали проверку.

Отмечается, что девочка выходит в социальные сети и может находиться в Барнауле.

«Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней, а также причин ее ухода», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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