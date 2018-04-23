Наводнение на Алтае: разрушены более 70 мостов и дорог

Барнаул, , 11:08 — REGNUM Помимо домов и приусадебных участков от паводка в Алтайском крае пострадали 76 объектов дорожной инфраструктуры (29 из них — объекты краевой собственности, 47 — муниципальной). На их восстановление потребуется порядка 800 млн рублей. Такие данные сегодня, 23 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

По словам начальника Алтайавтодора Василия Мотуза, на уже полученные 50 млн рублей начато восстановление объектов, наиболее пострадавших от паводка. К таким, в частности, относится дорога в Ребрихинском районе. В настоящее время сотрудники Центрального дорожно-строительного управления восстанавливают участок Белово — Рожнев Лог — Чернявка длиной около 70 метров. Эти работы продлятся в течение недели.

К сложным объектам, требующим серьезного ремонта, относится и мост около села Екатерининское в Третьяковском районе.

«Есть несколько вариантов дальнейших действий, наиболее вероятный — восстановление мостового перехода с сооружением промежуточных опор и укладкой пролётного строения и проезжей части. В любом случае новый мост будет возводиться с учетом паводков, которые могут произойти в будущем», — пояснил заместитель начальника ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» Дмитрий Круглов.

Учитывая, что по этому мосту передвигается школьный автобус, его восстановление необходимо завершить до начала нового учебного года.

Напомним, первая волна паводка, начавшаяся в Алтайском крае в конце марта, принесла немало бед. Из-за холодной зимы и резкого потепления весной вешние воды подтопили более 500 жилых домов и почти 2 тыс. приусадебных участков. Наводнение затронуло более 21 тыс. жителей региона.

Режим ЧС, объявленный около месяца назад, сейчас снят, но успокаиваться рано: идёт вторая волна паводка. По данным «Алтайавтодора», сегодня, 23 апреля, в Завьяловском районе на участке ст. Овечкино — Завьялово произошел подъем уровня талых вод и образовались переливы через земляное полотно дороги. Введено временное ограничения для всех видов транспорта. Альтернативный проезд до ст. Овечкино осуществляется по автомобильной дороге Гонохово — ст. Овечкино.

Не исключено, что в ближайшее время берегоукрепление, судя по фото корреспондента ИА REGNUM, возможно, потребуется бетонному парапету на Оби в районе Барнаула. Если он отвалится и перекроет русло реки Барнаулка, может подтопить элитный дом «Аквамарин».

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