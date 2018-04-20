Неизвестный в Барнауле плеснул кислотой в лицо школьнице

Барнаул, , 10:20 — REGNUM В Барнауле девочка-подросток пострадала по дороге из школы домой. 15-летняя школьница получила сильный химический ожог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 20 апреля, инцидент произошёл десять дней назад.

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По данным следствия, на улице Антона Петрова девочка подверглась нападению неизвестного. Под окнами одного из домов злоумышленник плеснул ей в лицо неустановленной жидкостью, предположительно, кислотой. В результате школьнице был причинён тяжкий вред здоровью.

«Девочка получила химический ожог кожи лица I—II степени», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следствие занялось выяснением мотивов и обстоятельств произошедшего. Подозреваемого в преступлении устанавливают. Проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются потерпевшие и свидетели.

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Результаты проверки легли в основу уголовного дела, которое следственные органы возбудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщало ИА REGNUM, сразу три девушки пострадали от воздействия кислоты в Ставропольском крае. Инцидент произошёл летом 2017 года в городе Будённовске. Химическим веществом в лицо двум девушкам брызнул проезжавший мимо на велосипеде молодой человек. Жертвы нападения были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Тремя днями ранее, 20 июня, неизвестный мужчина подошел к девушке и облил её химической жидкостью. Жертва хулигана получила химические ожоги левой руки и лица. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».