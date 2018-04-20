Пять человек не смогли выбраться из горящего дома в Алтайском крае

с. Косиха, Алтайский край, , 08:36 — REGNUM В Алтайском крае на пожаре погибли люди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом доме в Косихинском районе поступило сегодня, 20 апреля, в 04:40 по местному времени.

Читайте также: В Алтайском крае на пожаре погибли трое детей

Полностью ликвидировать пожар огнеборцам удалось менее, чем за 20 минут. Однако без жертв не обошлось. Причины возникновения огня устанавливаются.

По данным СКР, в загоревшемся доме в селе Косиха находились пять человек. В результате пожара все они погибли от отравления угарным газом.

«По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — уточнила старший помощник руководителя следственного ведомства по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Также в сюжете: В Барнауле три человека погибли в сгоревшем доме

На месте происшествия работают наиболее опытные сотрудники управления — следователи по расследованию особо важных дел и следователи — криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный пожар с человеческими жертвами произошёл в Алтайском крае в начале декабря 2017 года. Частный дом загорелся в Барнауле рано утром, на момент прибытия крыша жилого дома уже была охвачена огнём. При разборе обрушившейся конструкции были обнаружены останки трёх человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Из загоревшегося в Барнауле жилого дома эвакуированы 25 человек