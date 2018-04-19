«Как собаку выкопали и закопали»: следователи Читы эксгумировали труп

Чита, , 09:04 — REGNUM Следователи СУ СК РФ по Забайкальскому краю, осуществившие эксгумацию тела 44-летнего жителя Читы Олега N, похороненного в июле 2017 года, проявили, по мнению родственников усопшего, удивительное своеволие: правоохранителей не остановило несогласие родственников и отсутствие решения суда. Такой вывод можно сделать из видеосюжета, подготовленного корреспондентами zab.tv. Но следственные органы утверждают, что действовали согласно букве закона.

Олег умер не своей смертью. Вечер с распитием горячительных напитков закончился драмой по вине жены покойного — она забила супруга табуретом и оставила лежать на полу. Целых 12 часов женщина не вызывала скорую помощь, а родным говорила, что муж ушёл в огород. За это время на голове потерпевшего образовалась гематома, мужчина умер. Посе вскрытия судмедэксперты подтвердили: причиной летального исхода стала черепно-мозговая травма. Началось расследование, в ходе которого у следователей вдруг возникли вопросы к результатам судебно-медицинской экспертизы.

Но родственники не хотели, чтобы покой их близкого человека кто-то потревожил и не дали разрешения на эксгумацию. В таком случае, согласно статьи 178 УПК РФ, разрешение на её проведение выдается судом. Но и этого, как утверждают родственники, не было сделано. О том, что могила потревожена, родные Олега узнали на днях, посетив кладбище накануне Родительского дня.

Анастасия N., сестра покойного говорит, что увиденное повергло в шок:

«Мы думали, что это вандализм — вывороченные куски земли, булыжники, перевёрнутые венки, помятая ограда. Вкопанных стола и стульев не было вовсе».

Вторая сестра — Марина N. — беспокоится, что брат после эксгумации мог быть вообще не захоронен.

«Может быть, его туда просто бросили. Когда его эксгумировали, порвали гроб, ткань валялась на земле. Это же о чём-то говорит. Как собаку выкопали и закопали», — поделилась переживаниями сестра Олега.

Теперь сёстры намерены привлечь к ответственности следователя, который вынес решение эксгумировать его тело, даже не уведомив родню. Между тем исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Александр Шишкин уверяет, что родственники не могли не знать о проведении эксгумации и что проводилась она на основании ходатайства следственных органов, которое суд удовлетворил 21 февраля 2018 года.

По поводу повреждённой могильной ограды и отсутствующих в ней предметов представитель следственных органов ничего не смог пояснить, сославшись на то, что он на кладбище не присутствовал.

«Сделали всё, что могли. Сами понимаете, была зима. Ну и никто бы там не прибрался лучше, чем сами родственники», — считает Александр Шишкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неуважительным отношением к усопшим славятся сотрудники коммерческих похоронных компаний. К примеру, в Алтайском крае, по свидетельству заведующего кладбищем в пригородном поселке Власиха Владимира Каминского, хоронят людей «оптом», а в Приморском крае безродных и вовсе похоронили в пакетах — по несколько трупов в одной могиле.

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