Бийского правоохранителя подозревают в незаконной банковской деятельности

Бийск, Алтайский край, , 16:50 — REGNUM Более 66 миллионов рублей было привлечено в ходе незаконной банковской деятельности в городе Бийске Алтайского края. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по данным следствия с ноября 2016 по март 2018 года на территории Бийска действовала организованная преступная группа, в состав которой входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийский».

Злоумышленники осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средств клиентов. Точную сумму крупного дохода, которую извлекли преступники, установят в ходе следствия. Участники преступной группы задержаны, по ходатайству следствия сотруднику полиции и одному из участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.