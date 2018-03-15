В Сочи за убийство пятилетней девочки задержан отчим

Сочи, Краснодарский край, , 09:56 — REGNUM В Сочи в убийстве пятилетней девочки подозревают отчима. Мужчина пытался скрыться, но был задержан на границе с Абхазией, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в селе Бестужевское в Адлерском районе Сочи. Вечером 13 марта 28-летний мужчина сообщил в полицию, что находился дома с двумя детьми, однако ненадолго отлучился. За это время его падчерица пропала.

После этого мужчина пропал. Ребенка же принялись искать спасатели, кинологи, волонтеры.

Позже правоохранители нашли отчима девочки неподалеку от границе с Абхазией. Он снял комнату в хостеле. Выяснилось, что мужчина — гражданин Азербайджана, в России он находился нелегально.

Задержанный признался, что пытался скрыться в Абхазии после того, как убил ребенка. По его словам, девочка слишком шумно себя вела, за это он ударил ее в живот. Падчерица ушла спать, утром отчим нашел ее мертвой и решил избавиться от тела.

Мужчина сам показал следователям место, где закопал ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обнаружение тела пропавшей девочки подтвердили поисковики. Сообщение с соболезнованиями родным появилось на странице отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

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