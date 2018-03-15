В Югре горе-угонщики бросили «Оку» без аккумулятора, протолкав полкилометра

Нягань, Югра, , 09:32 — REGNUM Неудачная попытка угона, предпринятая двумя жителями Нягани (ХМАО), завершилась задержанием и уголовным преследованием, сообщает 14 марта пресс-служба регионального управления МВД России.

Как пояснили в ведомстве, молодые люди приметили в одном из микрорайонов города автомобиль «Ока», занесенный снегом. Чтобы совершить угон, он пришли к на место глубокой ночью, очистили машину от снега, разбили стекло и попытались завести двигатель.

«Завести транспортное средство молодым людям не удалось, и они приняли решение толкать машину. Однако, через 400 метров, злоумышленники бросили автомобиль и скрылись», — говорится в сообщении.

После звонка в полицию пострадавшей от угона женщины выяснилось, что в «Оке» не было аккумулятора и автомобиль не использовался четыре месяца. Подозреваемые в угоне были задержаны в течение суток, в отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. По данной статье, в случае признания вины судом, горе-угонщикам грозит до 7 лет тюрьмы.

В настоящее время задержанные дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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