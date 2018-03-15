Четверг, 15 Марта 2018 года
09:29:30 МСК

В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры

Происшествия

В настоящее время выясняются причины аварии

Долгопрудный, Московская область, 15 марта 2018, 09:18 — REGNUM  В Подмосковье на Дмитровском шоссе по неустановленной причине опрокинулась фура. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в официальном аккаунте учреждения в Twitter.

ДТП произошло в четверг, 15 марта, в районе Долгопрудного.

«На Дмитровском шоссе в районе ул. Крылова в сторону области ДТП, — говорится в сообщении. — Перевернулась фура. Для проезда осталась 1 полоса по основному ходу и дублер».

О наличии пострадавших пока ничего не сообщается. В настоящее время выясняются причины аварии.

Читайте также: Два пассажирских автобуса столкнулись в Воронеже

А также: Семь человек пострадали в ДТП с трамваем в Ульяновске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить