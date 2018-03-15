В Подмосковье произошло ДТП с участием фуры

Долгопрудный, Московская область, , 09:18 — REGNUM В Подмосковье на Дмитровском шоссе по неустановленной причине опрокинулась фура. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в официальном аккаунте учреждения в Twitter.

ДТП произошло в четверг, 15 марта, в районе Долгопрудного.

«На Дмитровском шоссе в районе ул. Крылова в сторону области ДТП, — говорится в сообщении. — Перевернулась фура. Для проезда осталась 1 полоса по основному ходу и дублер».

О наличии пострадавших пока ничего не сообщается. В настоящее время выясняются причины аварии.

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