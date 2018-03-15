Четверг, 15 Марта 2018 года
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Опубликовано видео с места падения экскаватора на электричку в Москве

Происшествия

Инцидент произошел днем 14 марта в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги

Москва, 15 марта 2018, 09:11 — REGNUM  В Сети появилось видео с места аварии между экскаватором и электричкой в Москве, запись размещена на Youtube-канале Life.

Инцидент произошел днем 14 марта в районе платформы «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Экскаватор столкнулся с пригородным поездом сообщением Фрязево — Москва.

По данным пресс-службы МЖД, никто из пассажиров электрички не пострадал. Специалисты отбуксировали пригородный поезд и возобновили движение на данном участке железной дороги.

На кадрах виден поврежденный вагон электропоезда, а также перевернутый экскаватор. Водитель строительной техники госпитализирован в больницу, о его состоянии не сообщается.

По данному факту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

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