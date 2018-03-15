В США рухнул истребитель F/A-18, есть жертвы

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM У берегов штата Флорида потерпел крушение истребитель F/A-18 Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщается в Twitter ВМС США.

ЧП произошло в среду, 14 марта, в районе города Ки-Уэст.

«С прискорбием сообщаем о том, что оба пилота объявлены погибшими, — говорится в сообщении. — Мы молимся за их семьи».

Имена погибших пилотов пока не обнародованы.

В настоящее время выясняются причины крушения истребителя.

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