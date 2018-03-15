Видео нападения на Меркель появилось в сети

Берлин, , 05:56 — REGNUM

Видеозапись попытки нападения на генерального канцлера Германии Ангелы Меркель опубликовано на сайте YouTube.

Инцидент произошел 14 марта — в день, когда Меркель в четвертый раз была избрана на пост генерального канцлера. После объявления результатов голосования она покинула парламент, чтобы ехать во дворец Бельвю на церемонию официального провозглашения ее канцлером.

Политик вышла из здания бундестага и направилась к ожидавшему ее автомобилю, когда к ней попытался прорваться неизвестный мужчина. Попытка напасть на Меркель оказалась тщетной, а мужчина через секунду уже лежал на асфальте.

На кадрах видно, что, спустя пару минут, его, связанного, увели с места ЧП.

Напомним, переизбрание Меркель произошло 14 марта. За ее кандидатуру проголосовали 364 депутатов из 709, причем для победы было достаточно большинства голосов в 355.

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