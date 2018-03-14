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Под Рязанью полицейские застрелили мужчину, открывшего огонь из дробовика

Происшествия

Нетрезвый мужчина открыл стрельбу по полицейским из своего дома

Залесное-Чулково, Рязанская область, 14 марта 2018, 23:12 — REGNUM  В Рязанской области сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, открывшего стрельбу по полицейским из охотничьего ружья. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По информации ведомства, вечером 14 марта в полицию обратились жители деревни Залесное-Чулково Кораблинского района, которые сообщили, что один из местных жителей в нетрезвом состоянии ходит по двору своего дома с охотничьим ружьём. При этом, по словам очевидцев, из двора доносились звуки выстрелов.

«Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что хозяин, 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним, но злоумышленник произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

После этого офицеры СОБР Росгвардии открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя.

Информации о том, пострадал ли в результате стрельбы кто-либо из сотрудников правоохранительных органов, не приводится.

В ходе осмотра дома было обнаружено охотничье ружьё и десять патронов к нему. На месте в настоящее время работают сотрудники МВД, прокуратуры и Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что применение табельного оружия предварительно признано правомерным прокуратурой Рязанской области.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов

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