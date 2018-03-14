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Посольство России запросило у Великобритании информацию о смерти Глушкова

Происшествия

Соратник Бориса Березовского, российский бизнесмен Николай Глушков скончался в Лондоне 13 марта

Лондон, 14 марта 2018, 20:40 — REGNUM  Посольство России в Лондоне официально запросило у британской стороны всю имеющуюся информацию о смерти экс-замгендиректора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова, передаёт телеканал RT.

Пресс-секретарь дипломатического представительства констатировал, что до настоящего времени расследование ведётся британской стороной «абсолютно нетранспарентно», и Лондон «демонстрирует неготовность к сотрудничеству».

«Всё это не может не вызывать сожаления», — отметили в посольстве России.

Как передавало ИА REGNUM, бывший соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался 13 марта в Лондоне в возрасте 68 лет.

В марте 2017 года Глушков был заочно приговорён судом в России к восьми годам лишения свободы по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 90-х годах.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-финансист «Аэрофлота» Николай Глушков умер в Лондоне

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