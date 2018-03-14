Гражданин Молдавии осужден за покушение на дачу взятки в Воронежской обл

Воронеж, , 19:07 — REGNUM Гражданин Молдавии осужден сегодня, 14 марта, в Воронежской области за попытку дачи взятки начальнику полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ноябре 2017 года в отдел полиции Павловского района был доставлен гражданин Молдавии, находящийся в международном розыске по подозрению в торговле людьми. В тот же день на прием к начальнику отдела полиции пришел товарищ задержанного и предложил взятку в размере 100 тыс. рублей за освобождение разыскиваемого, чтобы того не экстрадировали на родину.

Сегодня Павловский районный суд признал его виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей. Суд обратил предмет взятки — денежные средства, принадлежащие осужденному в сумме 100 тыс. рублей, также в доход государства.