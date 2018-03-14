В одном из жилых домов Подмосковья найдено шесть погибших

Ногинск, Московская область, , 18:44 — REGNUM Шесть погибших людей были обнаружены в жилом доме поселка Красный Электрик Ногинского района, сообщает 14 марта пресс-служба ГУМВД по Московской области.

Трое из погибших — дети в возрасте от трех до десяти лет. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

По предварительным данным правоохранителей, люди могли погибнуть, отравившись бытовым газом. В пользу этой версии говорят открытые газовые конфорки на кухне. Не исключено что таким образом взрослые пытались обогреть помещение или просушить белье.

Расследованием данного случая занимается управление Следственного комитета по Московской области.

Сообщается, что сотрудники МЧС выезжали на место трагедии, чтобы помочь полицейским вскрыть запертую изнутри дверь.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Ставропольском крае следователи начали доследственную проверку по факту отравления угарным газом двух человек.

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