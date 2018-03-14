Среда, 14 Марта 2018 года
18:49:58 МСК

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве курсанта ФСИН

Происшествия

Молодого человека убили в день его рождения

Рязань, 14 марта 2018, 17:18 — REGNUM  В Рязани задержан обвиняемый в убийстве курсанта академии ФСИН России. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Рязанской области, в ночь на 4 марта 22-летний курсант отмечал день рождения в одном из домов на улице Кудрявцева. В ходе празднования произошёл конфликт и обвиняемый нанес жертве удар ножом в живот. Курсант скончался в больнице, а нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить