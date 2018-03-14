В Рязани задержали подозреваемого в убийстве курсанта ФСИН

Рязань, , 17:18 — REGNUM В Рязани задержан обвиняемый в убийстве курсанта академии ФСИН России. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Рязанской области, в ночь на 4 марта 22-летний курсант отмечал день рождения в одном из домов на улице Кудрявцева. В ходе празднования произошёл конфликт и обвиняемый нанес жертве удар ножом в живот. Курсант скончался в больнице, а нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.