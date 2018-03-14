Во Владимире 13-летняя девочка утонула в ванной комнате

Владимир, , 17:15 — REGNUM Сотрудники СУ СК Владимирской области проводят доследственную проверку по факту гибели 13-летней девочки, которая утонула во время приема ванны, сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 11 марта 2018 года девочка принимала ванну. Через непродолжительное время бабушка и мама ребенка вошли в ванную комнату и обнаружили девочку в воде без признаков жизни.

До приезда скорой медицинской помощи родные девочки оказывали реанимационную помощь. Сотрудникам скорой медицинской помощи также не удалось реанимировать ребенка.

Согласно экспертному заключению, ребенок умер в результате утопления. Причина, которая привела к трагедии, уточняется.

Сотрудником Следственного комитета удалось выяснить, что в феврале 2018 года девочка находилась на лечении в местной больнице после потери сознания.

Напомним, 15 декабря 2017 года СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении матери восьмимесячного ребенка, которая подозревается в причинении смерти по неосторожности. 14 декабря 20-летняя женщина оставила дочь в детской ванной, в которую набиралась вода. В результате ребенок утонул.

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