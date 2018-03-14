В Рязанской области женщина умерла после посещения стоматолога

Сасово, Рязанская область, , 16:46 — REGNUM В городе Сасове Рязанской области умерла 36-летняя женщина после удаления зуба в центральной районной больнице (ЦРБ), сообщает 13 марта рязанский городской сайт «Rzn.info» со ссылкой на родственников женщины.

По данным источника, жительница Сасова посетила ЦРБ 6 марта. После удаления зуба женщина почувствовала головную боль, также возникли рвота и повышенная температура.

Источник уточняет, что после вызова участкового врача был поставлен диагноз «грипп». Сотрудники скорой медицинской помощи поставили укол и не госпитализировали женщину.

Причина смерти будет определена после патологоанатомической и химико-токсикологической экспертизы.

14 марта в СУ СК по Рязанской области сообщили, что по факту смерти 36-летней жительницы Сасова проводится доследственная проверка.

Напомним, 27 октября в СУ СК по Ивановской области сообщили, что проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в стоматологической клинике в Иваново. Мужчина скончался 26 октября в ходе стоматологической операции.

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