В Сирии погибли пять граждан Ирана

Дамаск, , 15:18 — REGNUM Пять проиранских ополченцев погибли во время столкновений в Сирии, сообщает 14 марта Anadolu.

Среди погибших члены шиитских ополчений, связанных с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР). О подробностях инцидента не сообщается.

Члены пострадавших группировок практически полностью состоят из шиитских выходцев из Афганистана.

В Иране проживает порядка 3 млн граждан Афганистана, которые были вынуждены покинуть родину из-за преследования со стороны суннитских радикалов.

На сегодняшний день, по официальным данным, порядка 2 тыс. 400 иранских солдат погибли на территории Сирии, сражаясь на стороне правительственных войск президента Башара Асада.

Напомним, Иран является преимущественно шиитской страной, что сближает его с алавитским правительством Сирии. Что касается Афганистана, число шиитов здесь незначительно, в период правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они подвергались преследованию.

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