Мигранты оказали сопротивление полицейским в Вене

Вена, , 15:18 — REGNUM Во время полицейских рейдов в столице Австрии произошли столкновения между мигрантами и правоохранителями, сообщает газета Kronen Zeitung.

Вечером 13 марта полиция Вены совершила рейды по городу для проверки документов беженцев. Полицейские посетили популярные среди мигрантов места в столице.

На вокзале Пратершерн произошла массовая драка с участием двух десятков мигрантов и сотрудников полиции. В результате несколько человек получили ранения, скорая помощь оказала им медицинскую помощь.

Трое человек, предположительно афганцев, были задержаны. Моменты потасовки попали на видео, снятое очевидцами происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Австрии приняли решение ужесточить миграционную политику. Об этом 13 марта заявил министр внутренних дел страны Херберт Кикль в связи с серией нападений на жителей столицы в течение последней недели.

Напомним, в результате трех атак со стороны мигрантов четыре человека получили тяжелые ножевые ранения 7 марта; в ночь на 12 марта был ранен охранявший посольство Ирана солдат; 13 марта пострадал сотрудник полиции возле здания парламента.

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