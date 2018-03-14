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В Калужской области задержаны члены «спящей ячейки» ИГ*

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Калужской области задержаны члены «спящей ячейки» ИГ*
George Hodan
Арест

Калуга, 14 марта 2018, 14:59 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали членов «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Калужской области 14 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«Задержаны четверо участников так называемой «спящей ячейки» исламистов — жителей ЯНАО, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации, прошедшим боевую подготовку на территории Сирии в составе организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия. Другие детали задержания злоумышленников пока не озвучиваются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2018 г. в Саратовской области был предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки.

При попытке задержания террористы, следовавшие на автомобиле, оказали ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам спецслужб. Произошло боестолкновение, в ходе которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.

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