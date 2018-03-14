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В Челябинске полицейские проверяют объявление о продаже ребенка на органы

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего

В Челябинске полицейские проверяют объявление о продаже ребенка на органы
Плачущий ребенок

Челябинск, 14 марта 2018, 14:45 — REGNUM  Жительница Челябинска разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка на органы, сотрудники полиции проводят проверку, сообщает 14 марта «Челябинск сегодня».

В объявлении содержалась фотография мальчика и телефон матери. Полицейские под видом «покупателей» написали автору поста. Женщина ответила, что ребенок «будет стоить» 200 тыс. рублей, а также сообщила адрес, откуда забрать малыша.

Придя по указанному адресу в одно из городских общежитий, полицейские обнаружили женщину с фотографии и ее сына, которая подтвердила, что данные в объявлении действительно принадлежат ей. Однако никаких сообщений о продаже ребенка на органы она не размещала.

Женщина предположила, что подобное объявление могла разместить ее бывшая подруга, которая до этого публиковала другое предложение об оказании интимных услуг от имени пострадавшей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего. Обе женщины обратились в полицию с заявлениями.

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