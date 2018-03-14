В Ханты-Мансийске отец больного ребенка избил фельдшера

Ханты-Мансийск, , 14:32 — REGNUM Житель Ханты-Мансийска подозревается в нанесении побоев медику, прибывшему на вызов к его больному сыну. Об этом 14 марта сообщает следственное управление СКР по Югре.

Инцидент произошел вечером 8 марта в садовом товариществе «Движенец». Бригада медиков приехала, чтобы оказать помощь ребенку.

Отец ребенка, по данным следствия, был пьян и принялся грубить фельдшеру. Оскорбления перешли в рукоприкладство — 45-летний мужчина ударил медика по голове.

Один из участников сообщества «Черно-Белый Ханты-Мансийск» в соцсети ВКонтакте отмечает, что пьяный отец уронил ребенка на пол, из-за чего мать мальчика и вызвала «скорую». Он также написал, что виновник инцидента работает в одной из силовых структур.

В региональном следственном управлении эти сведения опровергли. Мужчина, напавший на медика — безработный, уточняет Znak.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ, «Побои». Следователи допрашивают участников и очевидцев, выясняя все обстоятельства происшествия.

Отметим, что нападения на врачей в России — не редкость. Так, 12 марта ИА REGNUM сообщало о попытке жителя Амурской области задушить женщину-фельдшера. Врачу удалось вырваться, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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