Москву и Лондон хочет поссорить неизвестная третья сила — версия

Москва, , 14:15 — REGNUM Британский премьер чувствует свою уязвимость и пытается «перевести стрелки» на Россию, считает заместитель председателя ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Об этом он заявил 14 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ультиматум, предъявленный Терезой Мэй Российской Федерации.

«Давайте начнём с той речи, с которой выступила Тереза Мэй, — предложил Бакланов. — Когда я прослушал её на английском языке, мне очень многое раскрылось. Я в Англии работал и логику наших сомнительных друзей хорошо представляю. Народ в Великобритании возбуждён. На Терезу Мэй все смотрят как на руководителя нации и ждут, какие меры она будет предпринимать. Но ей ответить нечем. Её эта ситуация застала врасплох».

При этом дипломат пояснил, почему британский премьер начала не с того, о чём говорил Сергей Лавров — с расследования и поиска веских доказательств.

«Она поступила как человек, который чувствует уязвимость, — рассказал Бакланов. — Постаралась перевести стрелку на нас: «Вот, мол, с кем надо разбираться, а там посмотрим». Это неизбежный ход в том положении, в котором она оказалась. Ответственность на ней, а сделать она ничего не может».

Кроме того, Бакланов предположил, что в данной ситуации действует некая третья сила, «которая старается вбить клин между нами и Великобританией» и сделать так, чтобы к тем санкциям, которые уже введены против РФ, прибавились английские. При этом их эффективность может оказаться выше с учётом «нашей завязки на операции, связанные с Лондоном».

Напомним, что 14 марта истёк срок ультиматума, предъявленного Российской Федерации премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в связи с подозрениями по отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Пресс-секретарь посольства РФ в столице Британии ранее заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества. Отметим также, что Тереза Мэй де-факто потребовала от России доказать свою непричастность к отравлению Сергея Скрипаля, проигнорировав общеизвестный принцип презумпции невиновности.

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