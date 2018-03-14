На президента ФК «Иртыш» завели дело о невыплате зарплаты

Омск, , 14:06 — REGNUM В Омской области благодаря вмешательству прокуратуры перед работниками и игроками футбольного клуба «Иртыш» погашен долг по зарплате на сумму более 7,6 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Октябрьского округа областной столицы провела проверку и установила, что перед 59 работниками футбольного клуба имеется задолженность по зарплате на сумму свыше 7,6 млн рублей.

По данному факту прокуратура внесла представление президенту клуба, требования которого признаны подлежащими к удовлетворению.

«Благодаря принятым прокуратурой мерам реагирования долги по зарплате перед трудящимися погашены», — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проведенной следственными органами проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).