Семь человек пострадали в ДТП с трамваем в Ульяновске

Ульяновск, , 13:23 — REGNUM В Ульяновске в результате дорожно-транспортного происшествия с трамваем пострадали семь человек, сообщает 14 марта пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 марта около 09:10 (08:10 мск) на улице Камышинская в районе моста через реку Свияга.

«Произошел сход трамвая с рельсового полотна, после чего транспортное средство столкнулось со световой опорой», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадало семь человек. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, назначены соответствующие экспертизы.

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