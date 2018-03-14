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Семь человек пострадали в ДТП с трамваем в Ульяновске

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Ульяновск, 14 марта 2018, 13:23 — REGNUM  В Ульяновске в результате дорожно-транспортного происшествия с трамваем пострадали семь человек, сообщает 14 марта пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 марта около 09:10 (08:10 мск) на улице Камышинская в районе моста через реку Свияга.

«Произошел сход трамвая с рельсового полотна, после чего транспортное средство столкнулось со световой опорой», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадало семь человек. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, назначены соответствующие экспертизы.

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