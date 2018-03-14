Прокуратура: Администрация города Карачаевска «потеряла» машину

Черкесск, , 13:13 — REGNUM В городе Карачаевске бесследно исчез автомобиль. Кражи машин — не самое редкое преступление в России, и сам факт пропажи был бы не так примечателен, если бы машина не принадлежала администрации города Карачаевска.

Факт исчезновения муниципальной собственности установила во время проверки городская прокуратура, сообщили ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе надзорного ведомства Карачаево-Черкесии. Как выяснилось, администрация Карачаевского городского округа в 2012 году приобрела автомобиль марки «Лада-Приора» стоимостью 430 тыс. рублей.

Спустя шесть лет, в декабре 2017 года, Контрольно-счетная палата КЧР по итогам инвентаризации объектов движимого и недвижимого имущества обнаружила недостачу указанного автомобиля. Прокурор города Карачаевска направил материалы проверки в Следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража». В настоящее время круг лиц, которые могли быть причастны к ее совершению, не установлен.

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Стоит отметить, что кражи собственности муниципалитетов, в том числе и автомобилей, происходили и в других субъектах Северного Кавказа. Так, весной 2017 года под уголовное преследование попал глава администрации села Параул в Дагестане. Его заподозрили в хищении автомобиля «Лада 217 030», находившегося на балансе муниципалитета В отношении главы села было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата», а самого отстранили от должности.