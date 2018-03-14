В Кривом Роге 14 тыс. жителей остались без газа из-за аварии

Кривой Рог, Украина, , 13:23 — REGNUM Без газа остались 13 марта из-за аварии 90 многоэтажных домов в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, авария произошла во время сварочных работа газовой трубы низкого давления диаметром 100 мм. Во время работ произошла утечка и возгорание природного газа. В результате около 14 тыс. жителей остались без газа. Спустя 2,5 часа утечка была ликвидирована.

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Напомним, ранее авария произошла в Полтаве, был разгерметизирован газопровод. В результате без газа остались 30 частных домов и две котельные, которые давали тепло шести общежитиям, двум больницам и школе-интернату.

Также ранее из-за утечки газа погибла целая семья в Бердичеве Житомирской области. В частном доме погибли муж с женой двое их детей и двое внуков, а также еще двое человек. Предварительно в доме произошла утечка газа, после чего вся семья им отравилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе произошел пожар в трамвае, предположительно, из-за неисправности электропроводки. В результате пострадали четыре человека.

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