ЧП на маслопрессовом заводе на Кубани: шесть пострадавших

Тбилисский район, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате хлопка на маслопрессовом заводе ООО «Кубанские масла» в Тбилисском районе Краснодарского края. В Следственном управлении Следственного комитета по региону 14 марта сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований охраны труда.

ЧП произошло рано утром 8 марта — в одном из цехов завода. В это время в помещении находились рабочие смены — шесть из них получили травмы и были госпитализированы. Двоих на данный момент уже выписали, они проходят амбулаторное лечение. Однако еще двое рабочих получили тяжелые ожоги — 30% и 60% поверхности тела. Оба пострадавших остаются в тяжелом состоянии, ими занимаются медики краевой клинической больнице №1 имени Очаповского.

«Причиной произошедшего явились допущенные нарушения требований охраны труда и технологического процесса производственных работ», — заявили в Следственном управлении СКР по краю.

Сейчас следователи выясняют причины ЧП — в том числе, проверяют документацию относительно лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности на указанном заводе.

Интересно, что 8 марта, ГУ МЧС по региону никакой информации о происшествии не публиковало: в сводке за этот день значится, что никаких ЧС не произошло.

Местным СМИ и вовсе сообщают, что спасатели отрицали ЧП на предприятии. Так, «Живая Кубань» пишет, что информацию о хлопке источники, «однако местные спасатели и сотрудники ЕДДС комментировать ситуацию отказались. Позже сотрудники ЕДДС сообщил в неформальном разговоре, что пострадало всего два человека и ничего серьезного 8 марта в станице Тбилисской не происходило». Журналисты запрашивали официальную информацию и в дежурно-диспетчерской службе района, но ответа не получили.