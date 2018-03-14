Два чиновника в Кабардино-Балкарии увели из бюджета 26 млн рублей

Нальчик, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отправлены под суд два сотрудника «Управления капитального строительства». Директор государственного казённого учреждения и специалист нанесли ущерб госказне на сумму более 26 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM 14 марта в Генеральной прокуратуре, чиновники по предварительному сговору подписали акты приёмки выполненных работ по реконструкции двух электроподстанций, а также справку об их стоимости. При этом оба они, как установило следствие, доподлинно знали, что подрядчик работы по государственному контракту не выполнил.

Своими действиями злоумышленники нанесли федеральному и республиканскому бюджету материальный ущерб в особо крупном размере. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в городской суд Нальчика для рассмотрения по существу.

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Случаи коррупции в органах власти Кабардино-Балкарии случаются нередко, одно из самых громких преступлений коррупционной направленности было раскрыто в 2016 году. В сентябре были задержаны начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Нальчику и заместитель министра сельского хозяйства республики, которых заподозрили в покушении на получение взятки и посредничество в этом.

Как установили следователи, полицейский потребовал от начальника одного из отделов минсельхоза республики взятку в 2 млн рублей в обмен на обещание прекратить проводимую в отношении чиновника проверку. Передать деньги должен был их общий знакомый — заместитель министра сельского хозяйства республики. Взяткодатель передал ему требуемую сумму в Доме правительства КБР.

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Как отметил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, в регионе очень мало преступлений коррупционной направленности доходит до суда. так за период с 2011 по 2016 годы было выявлено 5734 экономических и коррупционных преступления, по которым осуждено 735 человек. К реальным срокам приговорен всего 31 человек.

Наибольшее число выявленных преступлений совершено при участии должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных органов, а также представителей организаций, которые осуществляют контрольно-надзорные функции и распределение бюджетных средств в рамках госзаказа.