В Москве мошенники похитили у мужчины $1 млн в фальшивом обменнике

Москва, , 12:32 — REGNUM Один миллион долларов принес мужчина в пункт обмена валюты, чтобы обменять на рубли, однако сидевший за окном операционист похитил сумму и скрылся, сообщает 14 марта пресс-служба ГУ МВД России.

Обратившись в полицию, потерпевший сообщил, что вместе со своими знакомыми пришёл в пункт обмена валют с указанной суммой средств. Получив сумку с деньгами, операционист закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и вышел из помещения через запасной выход.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии г. Москвы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции установили, что задержанные не имели разрешительных документов и лицензии на осуществление обмена валют, но вели работу в том помещении, где ранее функционировала операционная касса. Фальшивый пункт обмена порекомендовали потерпевшему соучастники злоумышленников.

Сейчас они находятся под стражей, правоохранители продолжают следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и задержание других соучастников преступления.

Ранее в полицию обратился житель Москвы, у которого у него было похищено 130 млн рублей. По его словам, сумку с деньгами у него отобрал водитель такси.

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